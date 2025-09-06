رئيس النواب الأمريكي: "ترامب" كان "مخبراً سرياً" لـ "FBI" في قضية "إبستين" المثيرة للجدل

كشف مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي وعضو بارز في الحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مُخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن الممول الثري جيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية، والذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته عام 2019.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، جاء هذا التصريح بعدما وُجّه لجونسون سؤال حول إصرار ترامب على أن الجدل المثار حول إبستين ما هو إلا "خدعة ديمقراطية" تهدف للتشويش على ولايته الثانية.
وأوضح جونسون أن ترامب لم ينكر بشاعة ما ارتكبه إبستين، بل أكد أن ما يقصده هو استغلال الديمقراطيين للقضية لمهاجمته سياسيًا، مضيفًا: "لقد كان مُخبراً لـ(FBI) يحاول كشف المعلومات".
وكانت المدعية العامة بام بوندي قد صرّحت في فبراير الماضي بوجود "قائمة عملاء" لإبستين، إلا أن وزارة العدل أكدت في يوليو أنها لم تجد أدلة على ذلك. كما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن اسم ترامب ورد عدة مرات في ملفات إبستين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا داخل الإدارة الأمريكية.
من جهته، قال ترامب إنه قطع علاقته بإبستين بعد أن استقطب الأخير موظفين من ناديه الشهير "مارالاغو" في فلوريدا، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تستمر.
وقد تسببت قضية إبستين بارتباك داخل معسكر ترامب، حيث اتهم بعض أبرز مؤيديه، مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون والناشطة اليمينية لورا لومر، إدارة ترامب بانعدام الشفافية.