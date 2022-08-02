45 كغم وفيه 6 سكاكين.. تعرف على "RX9" الذي أنهى حياة الظواهري

ولم تسفر الغارة عن مقتل أي من أقاربه أو المقربين منه وأي مدني. وقالت حركة "طالبان" التي تسيطر على أفغانستان: إن صاروخًا أصاب منزلًا خاليًا في حي شربور السكني الميسور، دون أن يسفر عن ضحايا.