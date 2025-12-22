الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان

أفاد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بقصف عدة أهداف تابعة لحزب الله في مدينة صيدا جنوبي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»: «هاجم الجيش قبل قليل عددًا من العناصر الإرهابية من حزب الله الإرهابي في منطقة صيدا بجنوب لبنان».
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على صيدا بلغت ثلاثة قتلى.
وتصر إسرائيل على أن نزع سلاح حزب الله يُعد شرطًا أساسيًا لأي سلام دائم في لبنان.
وكانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت بنزع سلاح حزب الله، بدءًا من جنوب البلاد، إلا أن تل أبيب تشكك في قدرة الجيش اللبناني على إنجاز هذه المهمة، في حين يرفض حزب الله مرارًا التخلي عن سلاحه.
وفي السياق ذاته، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته لإسرائيل الأحد، إلى استئناف العمل العسكري ضد حزب الله إذا لم يتخلَّ عن سلاحه.
وقال غراهام: «إذا رفض حزب الله التخلي عن سلاحه الثقيل، فسيكون علينا الانخراط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة… للقضاء على حزب الله».