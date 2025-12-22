الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان

وكانت الحكومة اللبنانية قد تعهدت بنزع سلاح حزب الله، بدءًا من جنوب البلاد، إلا أن تل أبيب تشكك في قدرة الجيش اللبناني على إنجاز هذه المهمة، في حين يرفض حزب الله مرارًا التخلي عن سلاحه.