"آركو" تطلق نداءً إنسانيًا عاجلًا لإغاثة متضرري فيضانات السودان

أطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، اليوم الأحد، نداءً إنسانيًا عاجلًا للهيئات والجمعيات الوطنية العربية والمانحين والشركاء؛ لتقديم دعم عاجل لتأمين الاحتياجات الإنسانية في جمهورية السودان.
وتعرضت بعض محافظات السودان لفيضانات وسيول جارفة تسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل والطرق والبنية التحتية للبلاد؛ حيث كانت أكثر الأضرار في ولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة وسنار وكسلا والقضارف والنيل الأزرق، إضافة لكارثة الحرب التي اندلعت منذ 15 أبريل 2023؛ حيث تأثرت ولايات دارفور وكردفان والجزيرة وسنار والخرطوم.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في ندائها الإنساني ضمن البيان، الذي أوردته لـ"سبق": إنه استشعارًا منها بمعاناة المتضررين في السودان وحاجتهم الماسّة إلى تقديم دعم عاجل يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة لتحسين أوضاعهم؛ تدعو الجمعيات الوطنية والمانحين لتوفير احتياجاتهم الإنسانية.
وجاء في النداء الإنساني الصادر عن الأمانة العامة: إنه إشارة إلى المتابعة المستمرة بين المركز العربي للاستعداد للكوارث ومركز إدارة الكوارث بجمعية الهلال الأحمر السوداني للفيضانات، تشير التوقعات المناخية بأن البلاد في موسم الأمطار في العام الحالي ستشهد هطول أمطار غزيرة.
وأرفقت الأمانة العامة مع نداءها الإنساني خطة التدخل السريع والاحتياج الفعلي للاستجابة لكارثة الفيضانات والمقدم من جمعية الهلال الأحمر السوداني.