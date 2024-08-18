"آركو" تطلق نداءً إنسانيًا عاجلًا لإغاثة متضرري فيضانات السودان

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في ندائها الإنساني ضمن البيان، الذي أوردته لـ"سبق": إنه استشعارًا منها بمعاناة المتضررين في السودان وحاجتهم الماسّة إلى تقديم دعم عاجل يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة لتحسين أوضاعهم؛ تدعو الجمعيات الوطنية والمانحين لتوفير احتياجاتهم الإنسانية.