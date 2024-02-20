التفجير الشامل.. "تصريحات نتنياهو عن السيطرة على غزة والضفة" تتفاعل برد "أبو ردينة"

وشدد على أنه دون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربيًا ودوليًا، يرفض هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم، وتُبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر.