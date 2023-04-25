بكلمات هجومية حادة.. "ترامب" يعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الرئيس جو بايدن، يوم الاثنين، واصفًا إدارته بـ"الفاشلة"، وذلك بعد ساعات من إعلان بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024م، وفقًا لسكاي نيوز عربية.