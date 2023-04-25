العالم

بكلمات هجومية حادة.. "ترامب" يعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

قال إن حجم الضرر الذي تسبب فيه يعادل أسوأ 5 رؤساء أمريكيين
دونالد ترامب
دونالد ترامب
سبق
سبق

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الرئيس جو بايدن، يوم الاثنين، واصفًا إدارته بـ"الفاشلة"، وذلك بعد ساعات من إعلان بايدن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024م، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال ترامب إن "حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أمريكيين (...) نعيش أسوأ تضخم يضرب الأسر الأمريكية منذ نصف قرن.

ولفت إلى أن "البنوك تتهاوى والدولار لن يبقى قريبًا العملة المعيارية السائدة عالميًا وهذا أكبر فشل لنا منذ 200 عام".

من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أسكتلندا الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يقضي بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به "ترامب تيرنبيري" في ساوث أيرشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة ووسط تكهنات بأنه يمكن أن يخطط للترشح إلى الرئاسة الأمريكية مرة أخرى في عام 2024.

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