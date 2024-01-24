برئاسة الكويت.. لجنة عربية تبحث إجراءات وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني اجتماعها الأول، اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين لعدد من الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية؛ لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتصدر تقريرها على الدول الأعضاء خلال أسبوع.