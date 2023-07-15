"تخريب للأوطان".. هل هناك من يستغلّ الهجرة غير الشرعية في هزّ استقرار تونس؟

وشهدت مدينة صفاقس الساحلية تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة، واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر؛ ما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة التي اندلعت فيها اشتباكات مع الشرطة التونسية احتجاجًا على إبقاء المهاجرين في المدينة، وعانى سكان صفاقس من اعتداءات نفّذها مهاجرون؛ ما دفعهم للخروج إلى الشوارع مطالبين بترحيلهم، ولم يستغرق الأمر كثيرًا حتى قامت السلطات بترحيل المئات منهم إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا بداية الشهر الحالي.