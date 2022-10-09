بالفيديو.. اختراق قناة تلفزيونية إيرانية رسمية أثناء بث نشرة أخبار

وأوضحت الهيئة أن نشرة الأخبار قُطعت عند نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، بظهور صورة قناع تبعتها صورة لـ"خامنئي" ونيران تحيط به، ثم صور لـ"مهسا أميني" التي قُتلت قبل أسابيع بعد احتجازها من قِبَل شرطة الأخلاق، وثلاث سيدات أخريات قتلن في المظاهرات الأخيرة.