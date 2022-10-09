بالفيديو.. اختراق قناة تلفزيونية إيرانية رسمية أثناء بث نشرة أخبار

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم (الأحد)، أن قناة تلفزيونية إيرانية رسمية، تعرضت للاختراق أمس، أثناء بث نشرة أخبار؛ حيث فوجئ المشاهدون بانقطاع النشرة وظهور عبارة وصور تهاجم المرشد علي خامنئي على شاشة التلفزيون.
وأوضحت الهيئة أن نشرة الأخبار قُطعت عند نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، بظهور صورة قناع تبعتها صورة لـ"خامنئي" ونيران تحيط به، ثم صور لـ"مهسا أميني" التي قُتلت قبل أسابيع بعد احتجازها من قِبَل شرطة الأخلاق، وثلاث سيدات أخريات قتلن في المظاهرات الأخيرة.
وأضافت أن القراصنة كتبوا عبارتين بجوار صورة "خامنئي" هما: "انضم لنا وانتفض"، و"دماء شبابنا تسيل من أيديكم".
وبيّنت "بي بي سي" أن القرصنة استمرت لعدة ثوان قبل أن تستعيد القناة البث.