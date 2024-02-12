"السوداني": نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي بالعراق

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إن بلاده أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
وفي التفاصيل، أوضح "السوداني": "أنه وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد أن من لدي بغداد الإمكانية للتعامل مع كل مكامن الخلل إن وجدت"، مضيفاً: "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني".
وتخطط السلطات العراقية منذ فترة، على تنظيم خروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض لكنها لم تحدد موعداً نهائياً لهذا الخروج، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
واستأنف العراق، الأحد الماضي، المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، مؤكدةَ أنها ستتم "بصورة دورية" بهدف إتمامها "بالسرعة الممكنة" وذلك "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء".
ووصفت سلطات بغداد وجود تلك القوات على أراضيها بأنه مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.