"السوداني": نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي بالعراق

وفي التفاصيل، أوضح "السوداني": "أنه وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد أن من لدي بغداد الإمكانية للتعامل مع كل مكامن الخلل إن وجدت"، مضيفاً: "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني".