ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية

وفي مقابلة مع مجلة “تايم”، كشف ترامب تفاصيل عن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه “أوقف نتنياهو عن الاستمرار في الحرب التي كان يمكن أن تمتد لسنوات”.