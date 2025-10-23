ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل “ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية”، مشددًا على التزامه بوعوده للدول العربية.
وفي مقابلة مع مجلة “تايم”، كشف ترامب تفاصيل عن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه “أوقف نتنياهو عن الاستمرار في الحرب التي كان يمكن أن تمتد لسنوات”.
وأضاف: “إسرائيل كانت تفقد شعبيتها عالميًا، وكان عليه أن يتوقف، وقد فعل الصواب”.
كما أعلن عزمه زيارة غزة قريبًا، مؤكدًا أنه “لطالما انسجم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس”، لكنه رأى أن “من المبكر الحديث عن مستقبل السلطة في غزة”.