أمين عام التعاون الإسلامي: القمة تجسد التضامن مع قطر وتؤكد وحدة الموقف العربي والإسلامي

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن عقد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة يمثل مناسبة لتجديد أصدق مشاعر التعاطف والتضامن مع دولة قطر على إثر الهجوم الإسرائيلي الغاشم، ويشكل فرصة للدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد وحازم إزاء هذا الاعتداء الآثم.
وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة اليوم: إن المبادرة القطرية بعقد هذه القمة تأتي امتدادًا لمسيرة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التضامن والتعاون، وتوحيد المواقف دفاعًا عن القضايا العربية والإسلامية.
وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة تدين بشدة الاعتداء السافر على سيادة دولة قطر وأمنها وسلامة أراضيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددًا تضامن المنظمة التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لضمان مساءلة إسرائيل عن جرائمها، وإلزامها بوقف اعتداءاتها الخطيرة والمتواصلة.
وأشار الأمين العام إلى أن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يمثل امتدادًا لجرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وتمكين حركة حماس من تولي مسؤولياتها في القطاع.
وشدد على أن المنظمة تجدد دعمها لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، ولتنفيذ حل الدولتين بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وتجسيد سيادته على حدود الرابع من يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولته، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام كلمته ثقته في أن مخرجات القمة ستسهم في تعزيز التضامن العربي الإسلامي مع دولة قطر، وتوحيد المواقف والجهود خدمة لقضايا الأمة.