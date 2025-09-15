أمين عام التعاون الإسلامي: القمة تجسد التضامن مع قطر وتؤكد وحدة الموقف العربي والإسلامي

وأشار الأمين العام إلى أن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يمثل امتدادًا لجرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وتمكين حركة حماس من تولي مسؤولياتها في القطاع.