كثرة المشردين تضطر سان فرانسيسكو إلى فتح سوق مجانية للطعام

وقال أحد سكان سان فرانسيسكو الآخرين: "من الصعب جدًّا إعطاء الكحول لمدمني الكحول، إنه مرض، إنه حالة تصبح في الأساس هوسًا في العقل، يتحول إلى حساسية في الجسم. إنه مرض لا يمكنهم المساعدة فيه".