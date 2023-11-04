مقتل 9488 فلسطيني على الأقل بينهم 3900 طفل.. وإسرائيل تواصل قصفها الوحشي على المستشفيات والمدارس

ويتعرض القطاع لليوم الـ29 على التوالي لقصف إسرائيلي مكثف خلف نحو 9500 قتيل، بينهم 3900 طفل، بالإضافة إلى 24 ألف جريح على الأقل، وأكثر من ألفي مفقود. وتنفذ إسرائيل هذا القصف بعد أن شنت عليها حركة حماس هجوماً مباغتا في السابع من الشهر الماضي. وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي 1400 على الأقل حسب سلطات تل أبيب.