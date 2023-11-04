مقتل 9488 فلسطيني على الأقل بينهم 3900 طفل.. وإسرائيل تواصل قصفها الوحشي على المستشفيات والمدارس

دخل التصعيد غير المسبوق بين حماس وإسرائيل أسبوعه الخامس. ولا تلوح في الأفق حتى الآن مؤشرات على وقف لإطلاق النار، رغم المساعي الدولية والأممية لذلك. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت عن شعوره بـ"الرعب" بسبب ضربة إسرائيلية استهدفت الجمعة موكب سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة.
ويتعرض القطاع لليوم الـ29 على التوالي لقصف إسرائيلي مكثف خلف نحو 9500 قتيل، بينهم 3900 طفل، بالإضافة إلى 24 ألف جريح على الأقل، وأكثر من ألفي مفقود. وتنفذ إسرائيل هذا القصف بعد أن شنت عليها حركة حماس هجوماً مباغتا في السابع من الشهر الماضي. وبلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي 1400 على الأقل حسب سلطات تل أبيب.