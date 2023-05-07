تضم السعودية ومصر.. "الجامعة العربية" تُشكِّل مجموعة وزارية لتسوية الأزمة بالسودان

وفي التفاصيل، أكد المجلس - في قرار أصدره بعنوان "تطورات الوضع في جمهورية السودان" وذلك في ختام دورته غير العادية التي عقدت برئاسة مصر - أن مجموعة الاتصال العربية الوزارية ستتولى التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية، لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربيًا ودوليًا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.