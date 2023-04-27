"ما لم يناقش وممثل خاص".. تعليق للكرملين على محادثة الرئيس الصيني والأوكراني

وفي حديثه عن خطط التسوية السلمية التي ناقشها شي جين بينغ وزيلينسكي، أشار بيسكوف إلى أن هذه المبادرات نشرت منذ فترة طويلة وهي متاحة للعامة: "نحن على دراية بهذه الخطط.. المعلومات المتعلقة بالخطط ليست سرية، في الواقع، تم ذكرها مرارًا وتكرارًا من قبل كل من زيلينسكي وشركائنا الصينيين.. إنها متاحة للعموم".