كيف فاز "ترامب" على "هاريس" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شكّل موقف ترامب من قضية الإجهاض عاملًا رئيسيًا في جذب بعض أصوات الناخبين، حيث أوضح دعمه لحرية الولايات في تنظيم قوانينها دون تدخّل فيدرالي، هذا الموقف أسهم في تحييد جزئي لقضية حقوق الإجهاض، التي كانت ميزةً لهاريس، أما بشأن الديمقراطية، فقد انقسم الناخبون الذين يرونها "مهددة" بالتساوي بين المرشحين، حيث استند ترامب إلى اتهامات مدعي بايدن بحمله دوافع سياسية.