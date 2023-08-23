"بايدن" يعلق على تحطُّم طائرة قائد "فاغنر": "لستُ متفاجئًا".. و"كييف" تشير إلى تورُّط "بوتين"

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، وتحطمت، وقضى كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص، غير أنه لم يتم التأكد رسميًّا بعد من أن بريغوجين كان على متن الطائرة فعليًّا، بينما تحدث إعلام تابع لفاغنر عن وجود مؤسس المجموعة ديمتري أوتكين على متن الطائرة المحطمة، وأكد أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادمًا من إفريقيا في وقت سابق الأربعاء.