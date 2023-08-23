"بايدن" يعلق على تحطُّم طائرة قائد "فاغنر": "لستُ متفاجئًا".. و"كييف" تشير إلى تورُّط "بوتين"

في تعليقه على تحطُّم طائرة على متنها 10 أشخاص، يُرجَّح وجود زعيم قائد فاغنر يفغيني بريغوجين على متنها، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء: "إنني لست متفاجئًا من احتمال مقتل بريغوجين"، مشيرًا إلى أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم الرئيس فلاديمير بوتين.
وتفصيلاً، قالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض الأربعاء إن احتمال موت قائد مجموعة فاغنر في تحطم طائرة "لن يفاجئ أحدًا" نظرًا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "لقد اطلعنا على التقارير. في حال تأكد الأمر فلن يفاجئ أحدًا"، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي سياق متصل، اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك تحطُّم طائرة في روسيا، يرد اسم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركابها، "رسالة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنخب الروسية.
وأكد بودولياك في منشور على منصة "إكس" (توير سابقًا) أن "التخلص" من بريغوجين ومن قيادة فاغنر "بعد شهرين على محاولة الانقلاب هو رسالة من بوتين للنخب الروسية قبل انتخابات 2024". مضيفًا: "بوتين لا يسامح أحدًا".
إلى هذا، تحطمت اليوم الأربعاء طائرة ركاب خاصة، على متنها 10 أشخاص، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. ووفقًا للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة"، حسب "فرانس برس".
فيما أفادت وكالات أنباء روسية بأن اسم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة.
ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، وتحطمت، وقضى كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص، غير أنه لم يتم التأكد رسميًّا بعد من أن بريغوجين كان على متن الطائرة فعليًّا، بينما تحدث إعلام تابع لفاغنر عن وجود مؤسس المجموعة ديمتري أوتكين على متن الطائرة المحطمة، وأكد أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادمًا من إفريقيا في وقت سابق الأربعاء.
يُشار إلى أن بريغوجين (62 عامًا) قاد تمردًا ضد قيادات الجيش الروسي يومَي 23 و24 يونيو/ حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان سيلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.
وانتهى التمرد بالمفاوضات، وباتفاق مع الكرملين، وفيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.
وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، ونشر يوم الاثنين كلمة عبر الفيديو، أشار فيها إلى أنه في إفريقيا.
إلى هذا، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير أن المنقذين وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، وانتشلوا سبعة جثث من حطام الطائرة.