نيويورك تايمز: الهجوم البري على غزة تأجل بسبب الطقس

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير أعده اثنان من صحفييها، بينهم رونين بيرغمان المتخصص في الشؤون الاستخبارية؛ أن المخطط الأوليّ للهجوم على غزة كان في نهاية الأسبوع؛ لكن الأمر تأجل لعدة أيام بسبب ظروف الطقس جزئيًّا؛ حيث يؤدي تراكم الغيوم إلى جعل المهمة أصعب للطيارين الحربيين ومشغّلي الطائرات المسيّرة، فلا يتمكنون من تقديم الغطاء الجوي للقوات الأرضية.