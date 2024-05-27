مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد خيام النازحين في رفح الفلسطينية

أدانت مصر -بأشد العبارات- قصف القوات الإسرائيلية المتعمّد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزّل، في انتهاكٍ جديدٍ وسافرٍ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، إسرائيل، بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.
وجدّدت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخُّل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددةً على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدّد حياتهم.