مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد خيام النازحين في رفح الفلسطينية

أدانت مصر -بأشد العبارات- قصف القوات الإسرائيلية المتعمّد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزّل، في انتهاكٍ جديدٍ وسافرٍ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.