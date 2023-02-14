البيت الأبيض يوضح حقيقة شائعة الكائنات الفضائية

أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار Karine Jean-Pierre، أن "ليس هناك أي مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية" بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.
وقالت بيار: "أعلم أن هناك أسئلة وقلقاً حول هذا الموضوع، لكن ليس هناك أي مؤشر إلى (وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الاخيرة"، مؤكدة أنه كان "من المهم" أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.
ورداً على سؤال عن هذا الموضوع الأحد، قال الجنرال غلين فانهيرك قائد قيادة الدفاع الفضائية لأمريكا الشمالية (نوراد)، إنه "لا يستبعد شيئاً في هذه المرحلة"، الأمر الذي أثار التباسات كثيرة.
وأسقطت الولايات المتحدة ثلاثة أجسام طائرة لم تحدّد هويتها فوق أراضيها وكندا في الأيام الأخيرة، وكانت قد أسقطت في الرابع من فبراير منطادًا صينيًا أعلنت أنه يستخدم لأغراض تجسسية.
وتم إسقاط هذه الأجسام الجمعة فوق ألاسكا (شمال غرب)، والسبت فوق يوكون في شمال غرب كندا، والأحد فوق بحيرة هورون شمال الولايات المتحدة.
وخلال المؤتمر الصحافي ، لم يدل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي سوى بتفاصيل قليلة عن مصدر هذه الأجسام او عن إمكان تزودها قدرات لجمع المعلومات.
وقال كيربي: "لسنا واثقين بأنها زودت أو لم تزود قدرة استطلاع، ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك"، موضحًا من جهة أخرى أنه لم يتم جمع حطام الأجسام حتى الآن، أقله من الجانب الأمريكي.