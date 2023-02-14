البيت الأبيض يوضح حقيقة شائعة الكائنات الفضائية

وقالت بيار: "أعلم أن هناك أسئلة وقلقاً حول هذا الموضوع، لكن ليس هناك أي مؤشر إلى (وجود) كائنات فضائية أو أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الاخيرة"، مؤكدة أنه كان "من المهم" أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.