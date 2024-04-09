فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل حتى تُدخِل المساعدات إلى غزة

وأضاف: "إن فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".