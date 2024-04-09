العالم
فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل حتى تُدخِل المساعدات إلى غزة
"سيجورنيه" طالب بممارسة الضغط
دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم (الثلاثاء)، إلى فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال "سيجورنيه" لإذاعة "آر.إف.آي" وقناة "فرانس 24" التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".
وأضاف: "إن فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".