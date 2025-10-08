اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى خلال يومين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يأتي في إطار جهود الوساطة المستمرة التي تقودها قطر، بدعم إقليمي ودولي، مشيرة إلى أن الاتفاق يمهد لإنهاء الأعمال العسكرية في القطاع خلال المرحلة الأولى.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع توقيع الاتفاق اليوم الخميس، على أن يتم تنفيذ تبادل الأسرى يوم السبت أو الأحد، بحسب جدول الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.
وأكد مراسل "العربية" و"الحدث" أن توقيع الاتفاق قد يتم ظهر اليوم، وسط ترقب دولي لبدء الخطوة الأولى من التهدئة، في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية تسارعًا لإنهاء التصعيد المستمر منذ أسابيع.
ويُنتظر أن تُعلن الأطراف الوسيطة تفاصيل أكثر شمولًا حول آلية التنفيذ ومراحل التبادل الإنساني، وسط تأكيدات على التزام الطرفين بشروط الاتفاق خلال الفترة المحددة.