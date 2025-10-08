اتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى خلال يومين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.