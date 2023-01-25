العالم

إصابة 4 في اقتحام بنابلس.. قوات الاحتلال تهدم منازل فلسطينية في أريحا

في إطار عمليات الهدم التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحصره في مناطق محددة
قوات الاحتلال تهدم منازل فلسطينية "أرشيفية"
قوات الاحتلال تهدم منازل فلسطينية "أرشيفية"
واس
واس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل فلسطينية، في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل عملية الهدم في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا، وهدمت منزلين، بعد أيام من هدم سبع منازل ومنشآت في المنطقة ذاتها؛ وذلك في إطار عمليات الهدم التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحصره في مناطق محددة.

وفي السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أربعة فلسطينيين، بجروح مختلفة خلال عملية اقتحام عدة مناطق في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

فلسطين
قوات الاحتلال الإسرائيلي
القدس
مدينة أريحا
مدينة نابلس

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org