إصابة 4 في اقتحام بنابلس.. قوات الاحتلال تهدم منازل فلسطينية في أريحا

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل عملية الهدم في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا، وهدمت منزلين، بعد أيام من هدم سبع منازل ومنشآت في المنطقة ذاتها؛ وذلك في إطار عمليات الهدم التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحصره في مناطق محددة.