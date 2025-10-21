"الأونروا": يجب أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني, على ضرورة أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة.
وقال لازاريني: "قُتل 4 أشخاص أمس بعد أن قصفت قوات إسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ في مخيم النصيرات للاجئين".
وجدد فيليب لازاريني دعوته لإجراء تحقيقات مستقلة في "هذه التجاوزات الصارخة" للقانون الدولي الإنساني, مشددًا على ضرورة إسكات الأسلحة وتحقيق المساءلة.
ومع سريان وقف إطلاق النار وإمكانية الوصول إلى مزيد من المناطق، أعلنت وكالة الأونروا أمس أنها تعمل على زيادة عدد أماكن التعلم المؤقتة المقامة في مراكز الإيواء المجتمعية للنازحين.