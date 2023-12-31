إغراق 3 زوارق حوثية وقتل طواقمها.. أمريكا تقابل الهجوم على "ميرسك" بقوة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك، بعد أن أطلقت 4 زوارق حوثية النار تجاهها.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن "الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك، واقتربت حتى 20 مترًا منها، وحاول أفراد الصعود على متنها".
وتابعت: "طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعًا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة، وقتلت طواقمها، وفرّ الزورق الرابع من المنطقة".
وأشارت إلى أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي؛ استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
من جانبها، أكدت "ميرسك" وقوع حادث يتعلق بسفينة "ميرسك هانغتشو" بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.
وأضافت: "ميرسك تؤكد سلامة أفراد طاقم السفينة، وتقول ليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة".
وتابعت ميرسك: "السفينة قادرة على المناورة وتواصل الإبحار شمالًا".
كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد تَلَقّت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بُعد 60 ميلًا بحريًّا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.
وقالت الهيئة في مذكرة تحذيرية، أمس الأحد: إن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قِبَل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار، وأضافت أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.