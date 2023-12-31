إغراق 3 زوارق حوثية وقتل طواقمها.. أمريكا تقابل الهجوم على "ميرسك" بقوة

وقالت الهيئة في مذكرة تحذيرية، أمس الأحد: إن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قِبَل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار، وأضافت أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.