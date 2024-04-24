"أقامت مدينة خيام لإجلاء المدنيين".. "إسرائيل" تستعد لاجتياح رفح

وأضافت المصادر أنه بعد أسابيع من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات المدنية، اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية 40 ألف خيمة، تتسع كل منها لما بين 10 أشخاص و12 شخصًا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح، وفقاً لـ"فرانس برس".