"أقامت مدينة خيام لإجلاء المدنيين".. "إسرائيل" تستعد لاجتياح رفح

ذكرت مصادر حكومية إسرائيلية، اليوم (الأربعاء) أن "إسرائيل" اشترت عشرات الآلاف من الخيام للمدنيين الفلسطينيين، الذين تعتزم إخلاءهم من رفح في الأسابيع المقبلة قبل الهجوم المتوقع على المدينة، التي تعتبرها آخر معقل لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضافت المصادر أنه بعد أسابيع من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات المدنية، اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية 40 ألف خيمة، تتسع كل منها لما بين 10 أشخاص و12 شخصًا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تُظهر إقامة مدينة خيام في خان يونس، التي تبعد عن رفح نحو خمسة كيلومترات، فيما أحجمت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق.
وتعجّ رفح المتاخمة للحدود المصرية بأكثر من مليون فلسطيني، فروا من مناطق أخرى بقطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، ويثير مصيرهم قلق القوى الغربية وكذلك مصر، التي استبعدت السماح بأي تدفق للاجئين إلى سيناء المصرية.