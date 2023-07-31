واشنطن: فرصة الرجوع عن انقلاب النيجر ضئيلة.. والوضع شديد الهشاشة

قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي وإن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأمريكي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.