"أمر مهم انتبهنا إليه".. وزارة الدفاع الأسترالية تسحب كاميرات المراقبة الصينية من مبانيها

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم (الخميس)، أن وزارة الدفاع ستسحب جميع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مبانيها، للتأكد من أنها باتت آمنة تماماً.
وبين وزير الدفاع ريشارد مارلس، أنّ مسؤولين سيسحبون كل هذه الكاميرات الموجودة في المواقع التابعة لوزارة الدفاع.
وأضاف "مارلس" أنه "أمر مهم تم لفت انتباهنا إليه وسنعالجه حتى تصبح هذه المباني آمنة تمامًا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكاميرات المراقبة المذكورة من صنع شركتي هيكفيجن وداهوا المدرجتَين على اللائحة السوداء للولايات المتحدة. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أكدت أنّ الشركتين شاركتا في "مراقبة" أقلية الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.