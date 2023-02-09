"أمر مهم انتبهنا إليه".. وزارة الدفاع الأسترالية تسحب كاميرات المراقبة الصينية من مبانيها

وكاميرات المراقبة المذكورة من صنع شركتي هيكفيجن وداهوا المدرجتَين على اللائحة السوداء للولايات المتحدة. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أكدت أنّ الشركتين شاركتا في "مراقبة" أقلية الأويغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.