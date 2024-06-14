إشعال نيران.. أمريكا تتجه لمعاقبة "تساف 9" الإسرائيلية لمهاجمتها "مساعدات غزة"

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اطلعت عليه رويترز: "على مدى أشهر دأب أفراد من تساف 9 على السعي لعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إغلاق الطرق، أحيانًا باستخدام العنف على طول الطريق من الأردن إلى غزة، وأيضًا أثناء عبورها الضفة الغربية".