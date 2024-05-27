بعد مجزرة مخيم اللاجئين برفح.. البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القوانين الدولية

وقال البرلمان العربي، في بيان له اليوم: "إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح".