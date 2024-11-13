صحيفة عبرية تكشف عن استعداد الاحتلال للبقاء بغزة حتى نهاية 2025

وأضافت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن العمل يتقدم بأقصى سرعة، مما كان عليه قبل بضعة أشهر، وما كان عبارة عن ساتر ترابي من أنقاض المباني المدمرة أصبح الآن موقع بناء نشطًا للغاية، يتم بناء طرق واسعة، وتركيب هوائيات خلوية، وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء.