بعد عام على إغلاقها.. الجزائر تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (الأحد) أن الجزائر ستعيد فتح سفارتها في كييف، بعد عام على إغلاقها، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقل التلفزيون الجزائري عن بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد، وسيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وأغلقت السفارة الجزائرية أبوابها في مارس من العام الماضي، بعدما شنت روسيا غزواً واسع النطاق على أوكرانيا.