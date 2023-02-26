بعد عام على إغلاقها.. الجزائر تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية

ونقل التلفزيون الجزائري عن بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد، وسيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا.