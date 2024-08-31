"بحذر وبطريقة موجهة".. كيف تستفيد "هاريس" من "بايدن" في دعم حملتها الانتخابية؟

ونتيجة لذلك، يرى الأشخاص المقربون من "بايدن" أن من غير المرجح أن يشارك هو و"هاريس" في الحملة معًا كثيرًا في الأسابيع المقبلة، كما يدرك استراتيجيو نائبة الرئيس أنها بحاجة أيضًا إلى تأسيس هويتها السياسية الخاصة، بشكل منفصل عن دورها كبديلة لـ"بايدن" في سباق أكثر تقليدية.. كانت هذه العملية ستستمر منذ عام أو أكثر؛ لكن "بايدن" انسحب قبل ستة أسابيع فقط، ولم يتبقَّ لـ"هاريس" سوى 67 يومًا قبل يوم الانتخابات، ويعتقدون أن "بايدن" يمكن أن يكون مفيدًا من خلال الاستمرار في أداء وظيفته اليومية، التي تتناقض يوميًّا مع "نوع القذارة والفوضى"، التي كانت سائدة في البيت الأبيض عندما كان "ترامب" رئيسًا.