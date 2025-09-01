"ترامب": إسرائيل تخسر نفوذها داخل الكونغرس.. وحرب غزة تضر صورتها دوليًا

وقال ترامب: "قبل 20 عامًا، كان لإسرائيل اللوبي الأقوى في الكونغرس، أقوى من أي كيان أو دولة، أما اليوم، فلم يعد كذلك، وهذا مذهل بالنسبة لي"، موضحًا أن بعض الأصوات التقدمية مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وما يُعرف بـ"AOC بلس ثري" غيّروا قواعد اللعبة، وبات انتقاد إسرائيل أمرًا مقبولًا سياسيًا بعد أن كان محظورًا.