"فقدنا وظائفنا بسببه".. "بايدن" يوجّه انتقادات حادة لـ"ترامب"

وقال "بايدن": "لم يمضٍ وقت طويل منذ أن فقدنا وظائفنا في هذا البلد، في الواقع، الرجل الذي شغل هذا المنصب قبلي كان مجرد واحد من رئيسين في التاريخ تركا منصبيهما بوظائف أقل في أمريكا مما كانت عليه عندما تم انتخابه".