"فقدنا وظائفنا بسببه".. "بايدن" يوجّه انتقادات حادة لـ"ترامب"

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين) انتقادات حادة لمنافسه المحتمل في انتخابات 2024 دونالد ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة عيد العمال، بهدف حشد الدعم في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية يحتاج إلى الفوز بها العام المقبل للبقاء في البيت الأبيض.
وقال "بايدن": "لم يمضٍ وقت طويل منذ أن فقدنا وظائفنا في هذا البلد، في الواقع، الرجل الذي شغل هذا المنصب قبلي كان مجرد واحد من رئيسين في التاريخ تركا منصبيهما بوظائف أقل في أمريكا مما كانت عليه عندما تم انتخابه".
وشرح الرئيس الأمريكي الذي وصف نفسه بأنه بطل النقابات العمالية، سياساته الاقتصادية للجمهور القلق بشأن الاقتصاد، على الرغم من تراجع التضخم وانخفاض مستويات البطالة.