وسائل إعلام: الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ

وإذا فاز السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك؛ في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا في السادس من ديسمبر ضد منافسه الجمهوري هيرشل والكر؛ فإن ذلك سيزيد أغلبية الديمقراطيين إلى 51 مقابل 49 للجمهوريين، وفق "سكاي نيوز".