"لعبة صالونات".. كيف تحوّل الخط الأحمر لـ"بايدن" في "إسرائيل" بشأن رفح لمعلم غامض؟

وعندما سئل جوناثان كيبارت من قناة "إم إس إن بي سي"، "بايدن" في مقابلة: "ما هو خطك الأحمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ هل لديك خط أحمر؟ على سبيل المثال، هل كنت ستحثه على عدم القيام بغزو رفح؟ هل هذا خط أحمر؟"، رد "بايدن": "إنه خط أحمر، لكنني لن أتخلى أبدًا عن إسرائيل. الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرًا بالغ الأهمية، لذا لا يوجد خط أحمر سأقطع كل الأسلحة حتى لا يكون لديهم القبة الحديدية لحمايتهم"، وأضاف: "لكن هناك خطوطًا حمراء إذا عبرها، لا يمكن أن يكون هناك 30 ألف فلسطيني آخرين قتلى".