"بوتين" يهدد برد نووي على خطوة لندن.. و"شويغو": الصدام بات قريبًا

وتفصيلاً، قال شويغو للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال عما إذا كانت نية (بريطانيا) تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المخصب تعني أن العالم قد بات على بعد خطوة واحدة من حدوث صدام نووي، "لم يكن من قبيل المصادفة أنني تحدثت عن الخطوات.. باتت هناك خطوات أقل" على مسار وقوع هذا النوع من الصدام، حسب العربية نت.