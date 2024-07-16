قتلت 92 نازحاً وأصابت 300.. خبيران: إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية في مجزرة المواصي

لا يزال الهجوم الذي شنته إسرائيل على منطقة المواصي في قطاع غزة، وأسفر عن مجزرة قتل خلالها 92 نازحاً على الأقل، وأصيب أكثر من 300 آخرين، يثير اهتماماً دولياً، لاسيما أن إسرائيل تصنف تلك المنطقة على أنها "منطقة آمنة"، وقد طلبت من النازحين التوجه إليها، لكنها حولت مخيماتهم قرب شاطئ البحر الأبيض المتوسط بفعل الهجوم الجوي إلى أرض منكوبة ومتفحمة، وإلى اكتظاظ المستشفيات بالضحايا.