ألمانيا تزود أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" مع تصعيد الهجمات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، السبت، عزمها إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إضافية من احتياطياتها الخاصة إلى أوكرانيا قريباً، مع تزايد وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.
وتسلمت أوكرانيا من ألمانيا منظومتي دفاع جوي "باتريوت" حتى الآن، حيث أظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، في ديسمبر الماضي أن برلين زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي ثان من طراز باتريوت مع صواريخه.
وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وأكدت أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفاً مشروعاً لروسيا، بحسب موقع "العربية".
وحذر قائد الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في وقت سابق، من تدهور الوضع على الجبهة الشرقية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى تصعيد في هجوم الجيش الروسي الذي يدفع خصوصًا باتجاه تشاسيف يار.
وقال إن "الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وأن هذا عائد خصوصاً إلى تصعيد كبير في هجوم الروس بعد الانتخابات الرئاسية هناك".
كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تخلت طواعية عن مواقعها على خط المواجهة، ونتيجة لذلك تمت محاصرة أفراد عسكريين آخرين.