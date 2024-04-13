ألمانيا تزود أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" مع تصعيد الهجمات الروسية

وتسلمت أوكرانيا من ألمانيا منظومتي دفاع جوي "باتريوت" حتى الآن، حيث أظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، في ديسمبر الماضي أن برلين زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي ثان من طراز باتريوت مع صواريخه.