حماس عن المساعدة الأمريكية العاجلة لإٍسرائيل: ترميم معنويات بعد طوفان الأقصى

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، كان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكداً أن "مزيداً منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.