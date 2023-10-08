حماس عن المساعدة الأمريكية العاجلة لإٍسرائيل: ترميم معنويات بعد طوفان الأقصى

بعدما قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، ردّ المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، بأن هذا الإعلان يأتي بمثابة "مشاركة فعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني".
وتفصيلاً، قال "قاسم" في بيان الأحد، إن هذه محاولة أمريكية لترميم معنويات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنهارة بعد عملية "طوفان الأقصى".
وتابع أن هذه التحركات لا تُخيف الشعب الفلسطيني ولا الفصائل، مشدداً على الاستمرار بالعملية.
وأتى هذا التصريح بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من الأحد، أنها بدأت بتحريك مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر المتوسط لتعزيز وضع القوات الأمريكية في المنطقة، في ظل التطورات بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت القيادة المركزية في بيان إنها اتخذت أيضاً خطوات لنشر أسراب من "المقاتلات الحربية من طراز إف - 35 وإف - 15 وإف - 16 وإيه - 10 في المنطقة"، وفقاً للعربية نت.
وتابعت أن الولايات المتحدة تحتفظ بقوات جاهزة على مستوى العالم لتعزيز وضع الردع إذا لزم الأمر.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، كان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكداً أن "مزيداً منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.
أما الحكومة الإسرائيلية المصغرة فأعلنت بوقت سابق أمس الدخول رسمياً في حالة الحرب، وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.
وأتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100 شخص، وعلى الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلاً، وأكثر من ألفي مصاب.