"حزب الله" يعلن شن هجوم على موقع إسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة

وقال الجيش الإسرائيلي إن هدفين جويين معاديين عبرا الحدود من لبنان إلى الجولان و"سقطا في مناطق مفتوحة"، مضيفاً أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت موقعاً عسكرياً لحزب الله في منطقة الجِبّين الحدودية، وأصابت في الليلة الماضية موقعاً لحزب الله في منطقة الطيبة.