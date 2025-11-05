محافظة القدس: الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 356 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "آدم"

وذكرت المحافظة أن مجمل الطروحات منذ مطلع 2025 بلغ 5,667 وحدة في الضفة والقدس، في رقم قياسي يتجاوز ذروة 2018 بنحو 50%. صدر البيان عن محافظة القدس.