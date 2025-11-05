محافظة القدس: الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 356 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "آدم"

أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال طرحت مناقصتين لبناء حي استعاري في مستعمرة “آدم/جفعات بنيامين” شمالي شرق المدينة، تضم 342 وحدة موزعة على خمسة مجمعات و14 منزلاً مخصصاً لجنود الاحتياط.
ويستند المشروع إلى مخطط أقر في يناير الماضي لزيادة المساحة العمرانية بنحو 150 دونماً باتجاه تجمع جبع البدوي وربطها بالبؤرة “جفعات غور أرييه”، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على السكان.
وذكرت المحافظة أن مجمل الطروحات منذ مطلع 2025 بلغ 5,667 وحدة في الضفة والقدس، في رقم قياسي يتجاوز ذروة 2018 بنحو 50%. صدر البيان عن محافظة القدس.