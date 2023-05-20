رغم عدم معارضة الهند غزو روسيا لأوكرانيا.. "زيلينسكي" يعقد اجتماعًا مع "مودي"

وأتى اللقاء على هامش تلبية الزعيمين دعوةً لحضور قمة مجموعة السبع، التي تتألف من الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، وتستضيفها هيروشيما حتى غد؛ وفقًا لـ"فرانس برس".