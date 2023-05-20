رغم عدم معارضة الهند غزو روسيا لأوكرانيا.. "زيلينسكي" يعقد اجتماعًا مع "مودي"

الْتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (السبت) في مدينة هيروشيما اليابانية، في اجتماع هو الأول بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا مطلع 2022.
وأتى اللقاء على هامش تلبية الزعيمين دعوةً لحضور قمة مجموعة السبع، التي تتألف من الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، وتستضيفها هيروشيما حتى غد؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي على "تويتر"، صورة له يصافح "زيلينسكي"، قبل أن يعقدا اجتماعًا موسعًا بمشاركة وفدي البلدين.