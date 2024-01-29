قصف إسرائيلي يؤدي لاستشهاد عشرات الفلسطينيين بغزة وخان يونس والنصيرات

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الماضية في القصف الإسرائيلي الذي طال منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم النصيرات، كما استشهد عشرة فلسطينيين من النازحين في قصف إسرائيلي طال هذه المرة مركز إيواء للنازحين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، ترافق ذلك مع إجبار الاحتلال لآلاف النازحين على مغادرة مركز الإيواء غرب مدينة غزة.