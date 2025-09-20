44 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم جراء تصعيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 44 مواطنًا منذ فجر اليوم السبت، جراء الغارات العنيفة وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع، من بينهم 38 شهيدًا في مدينة غزة.
وأوضحت المصادر الطبية أن تسعة مواطنين غالبيتهم من الأطفال ارتقوا في قصف استهدف منزل عائلة الجملة في حي التفاح بمدينة غزة، بينما استشهد خمسة آخرون بينهم طفلتان في غارة على منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ، وكان من بين الضحايا شقيقه.
وفي وسط القطاع، استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون إثر غارة إسرائيلية شرق مخيم النصيرات، فيما سقط شهيد آخر وأصيب عدد من المواطنين كانوا ينتظرون استلام المساعدات الإنسانية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار قرب مركز توزيع المساعدات شمال رفح جنوبي القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف الأحياء السكنية المكتظة في غزة، ما يفاقم من حجم الخسائر البشرية ويزيد معاناة المدنيين في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.