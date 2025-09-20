44 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم جراء تصعيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت المصادر الطبية أن تسعة مواطنين غالبيتهم من الأطفال ارتقوا في قصف استهدف منزل عائلة الجملة في حي التفاح بمدينة غزة، بينما استشهد خمسة آخرون بينهم طفلتان في غارة على منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ، وكان من بين الضحايا شقيقه.