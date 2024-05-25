الأمواج العاتية تتسبب في تضرر 4 سفن أمريكية في رصيف غزة

بعد انهيار جزء من الرصيف المؤقت في غزة نتيجة الأمواج العاتية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن أربع سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني في غزة تضررت صباح اليوم بأحوال الطقس في الميناء العائم، مبيّنة أن أمواجًا عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأمريكية.