روسيا تعلن إسقاط 111 مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات بينها 8 فوق موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 111 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات فقط، فوق ست مناطق روسية، من بينها العاصمة موسكو، في واحدة من أوسع الهجمات الجوية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في يوم 27 ديسمبر، ومن الساعة 15:00 حتى 18:00 بتوقيت موسكو، جرى تدمير 73 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك، و20 فوق منطقة كالوغا، و8 مسيّرات فوق منطقة موسكو، و5 فوق منطقة تولا، و3 فوق منطقة أوريول، وطائرتين فوق منطقة سمولينسك.
وأفادت الهيئة الروسية للرقابة على الطيران المدني "روسافياتسيا" بفرض قيود مؤقتة على المجال الجوي في مطاري فنوكوفو وشيريميتييفو في موسكو، لدواعٍ أمنية مرتبطة بالهجمات الجوية.
وذكرت وكالة "تاس" أن عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها أثناء اقترابها من موسكو منذ بداية يوم السبت بلغ 26 طائرة مسيّرة.
وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد، اليوم السبت، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح زيلينسكي أن الهجوم الليلي شمل نحو 500 طائرة مسيّرة و40 صاروخًا، وأسفر عن انقطاع الكهرباء والتدفئة في أجزاء من العاصمة، معتبرًا أن الهجوم يأتي ردًا على الجهود الدبلوماسية الجارية بوساطة واشنطن.
وأشار إلى أن المحادثات المرتقبة في ولاية فلوريدا الأميركية ستركز على مستقبل الأراضي التي سيسيطر عليها كل طرف بعد توقف القتال، في الصراع المستمر منذ فبراير 2022، والذي يُعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.