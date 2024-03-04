بإجماع قضاتها.. "العليا الأميركية" تؤكد حق ترامب في الترشح لانتخابات الرئاسة

وأظهر استطلاع للرأي تراجعًا في شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديموقراطيين، في المقابل قال 97% ممن صوتوا لـ"ترامب" في 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة.