بإجماع قضاتها.. "العليا الأميركية" تؤكد حق ترامب في الترشح لانتخابات الرئاسة

ألغت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع، اليوم (الاثنين)، حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورحب "ترامب" بقرار المحكمة العليا، معتبراً أنه "فوز كبير للولايات المتحدة".
وأظهر استطلاع للرأي تراجعًا في شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديموقراطيين، في المقابل قال 97% ممن صوتوا لـ"ترامب" في 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة.